Медики сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане
Во время столкновений в Судане погибло не менее 25 человек, ещё 183 пострадали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.
"Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими", — говорится в публикации.
Двое погибли в аэропорту Хартума, четверо — в городе Омдурман, восемь человек — в городе Ньяла, шестеро — в городе Эль-Обейд и пять — в Эль-Фашире.
Ранее Лайф писал, что спецназ взял под контроль президентский дворец, аэропорт Хартума и авиабазу в Мерове. Позже военные отбили воздушные гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои. Во время столкновений спецназа и армии за аэропорт Хартума был уничтожен самолёт международной организации. А украинский лайнер с экипажем попал под перекрёстный огонь военных. Позднее армия Судана отказалась вести переговоры со спецназом.
YouTube / Euronews