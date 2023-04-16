КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 23:24

Медики сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане

Во время столкновений в Судане погибло не менее 25 человек, ещё 183 пострадали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

"Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими", — говорится в публикации.

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Двое погибли в аэропорту Хартума, четверо — в городе Омдурман, восемь человек — в городе Ньяла, шестеро — в городе Эль-Обейд и пять — в Эль-Фашире.

Ранее Лайф писал, что спецназ взял под контроль президентский дворец, аэропорт Хартума и авиабазу в Мерове. Позже военные отбили воздушные гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои. Во время столкновений спецназа и армии за аэропорт Хартума был уничтожен самолёт международной организации. А украинский лайнер с экипажем попал под перекрёстный огонь военных. Позднее армия Судана отказалась вести переговоры со спецназом.

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YouTube / Euronews

Юлия Коновалова
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