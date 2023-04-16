КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 04:08

Reuters: Число погибших в ходе конфликта в Судане выросло до 56

В ходе столкновений армии Судана и Сил быстрого реагирования погибло 56 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

Число пострадавших выросло до 595.

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Тем временем Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Члены СБ ООН высказали глубокую обеспокоенность в связи с происходящими событиями.

Обложка ©

Twitter / Abuga Makori EGH, MBE

Ольга Платонова
  • Новости
  • Судан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров