Reuters: Число погибших в ходе конфликта в Судане выросло до 56
В ходе столкновений армии Судана и Сил быстрого реагирования погибло 56 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.
Число пострадавших выросло до 595.
Тем временем Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Члены СБ ООН высказали глубокую обеспокоенность в связи с происходящими событиями.
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Twitter / Abuga Makori EGH, MBE