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17 апреля, 14:07

Более 100 мирных жителей убиты в боях между военными в Судане, тел солдат не сосчитать

Al Arabiya: В столкновениях между армией Судана и СБР погибли более ста человек

Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооружённых столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на комитет местных врачей.

"Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами", — рассказали медики. По их словам, сосчитать точное число жертв среди военных пока невозможно.

Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Напомним, бои в Судане начались между армией и СБР 15 апреля. Спецназ заявил о захвате официальной резиденции президента и аэропорта, но их отбили. Армия начала брать верх. Главнокомандующий вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан расформировал СБР. Согласно последним заявлениям армии, мятежников удалось обратить в бегство. Их лидер Мухаммед Хамдан Дагало покинул своё убежище после бегства охранников.

Обложка ©

Getty Images / Mahmoud Hjaj

Никита Никонов
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