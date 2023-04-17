Более 100 мирных жителей убиты в боях между военными в Судане, тел солдат не сосчитать

Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооружённых столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на комитет местных врачей.

"Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами", — рассказали медики. По их словам, сосчитать точное число жертв среди военных пока невозможно.