Более 100 мирных жителей убиты в боях между военными в Судане, тел солдат не сосчитать
Al Arabiya: В столкновениях между армией Судана и СБР погибли более ста человек
Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооружённых столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на комитет местных врачей.
"Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами", — рассказали медики. По их словам, сосчитать точное число жертв среди военных пока невозможно.
Напомним, бои в Судане начались между армией и СБР 15 апреля. Спецназ заявил о захвате официальной резиденции президента и аэропорта, но их отбили. Армия начала брать верх. Главнокомандующий вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан расформировал СБР. Согласно последним заявлениям армии, мятежников удалось обратить в бегство. Их лидер Мухаммед Хамдан Дагало покинул своё убежище после бегства охранников.
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