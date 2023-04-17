Армия Судана обратила в бегство последние отряды спецназовцев-мятежников

Армия Судана начала завершающий этап операции по борьбе с отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) страны. Сейчас военные преследует противника, заявил представитель армии.

"Армия начала завершающий этап операции, который сводится к преследованию отрядов СБР", — приводит его слова телеканал Al Hadath.

Представитель армии добавил, что мятежники "разбегаются во все стороны". При этом, по его словам, большое количество спецназовцев сдаётся в плен. Стоит отметить, что канал Al Hadath, по которому прозвучало заявления представителя Вооружённых сил Судана, контролирует именно армия страны.