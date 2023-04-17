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17 апреля, 10:51

Армия Судана обратила в бегство последние отряды спецназовцев-мятежников

Армия Судана заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа

Армия Судана начала завершающий этап операции по борьбе с отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) страны. Сейчас военные преследует противника, заявил представитель армии.

"Армия начала завершающий этап операции, который сводится к преследованию отрядов СБР", — приводит его слова телеканал Al Hadath.

Представитель армии добавил, что мятежники "разбегаются во все стороны". При этом, по его словам, большое количество спецназовцев сдаётся в плен. Стоит отметить, что канал Al Hadath, по которому прозвучало заявления представителя Вооружённых сил Судана, контролирует именно армия страны.

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Напомним, что боестолкновения в Судане начались между подразделениями армии страны и отрядами СБР 15 апреля. По последним данным, жертвами конфликта стали 97 человек, в больницах закончились медикаменты. Среди погибших трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, из-за чего программа приостановила работу в стране.

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ТАСС / AP / Marwan Ali

Никита Никонов
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