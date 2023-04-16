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16 апреля, 12:49

Трое сотрудников ООН убиты в Судане

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН

При боестолкновениях в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии по поддержке переходного периода в стране Фолькера Пертеса.

"Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии, Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей", — сообщил Пертес.

Спецпредставитель генсека признался, что крайне потрясён сообщениями о попаданиях снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также о разграблении их зданий в Дарфуре. Дипломат призвал прекратить эти акты насилия. Также он обратился к конфликтующим сторонам с призывом обеспечить безопасность и охрану гуманитарного персонала.

Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охранников

Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охранников

Напомним, накануне в Судане начались вооружённые столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), которые возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Власти страны назвали последних мятежниками. Стороны вели бои за контроль над столичным аэропортом в Хартуме. Армия оттеснила оттуда спецназ, а также уничтожила лагерь противника в Омдурмане. Главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло 56 человек, 595 пострадало.

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Никита Никонов
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