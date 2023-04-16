Трое сотрудников ООН убиты в Судане

При боестолкновениях в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии по поддержке переходного периода в стране Фолькера Пертеса.

"Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии, Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей", — сообщил Пертес.

Спецпредставитель генсека признался, что крайне потрясён сообщениями о попаданиях снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также о разграблении их зданий в Дарфуре. Дипломат призвал прекратить эти акты насилия. Также он обратился к конфликтующим сторонам с призывом обеспечить безопасность и охрану гуманитарного персонала.