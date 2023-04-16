Трое сотрудников ООН убиты в Судане
В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН
При боестолкновениях в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии по поддержке переходного периода в стране Фолькера Пертеса.
"Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии, Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей", — сообщил Пертес.
Спецпредставитель генсека признался, что крайне потрясён сообщениями о попаданиях снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также о разграблении их зданий в Дарфуре. Дипломат призвал прекратить эти акты насилия. Также он обратился к конфликтующим сторонам с призывом обеспечить безопасность и охрану гуманитарного персонала.
Напомним, накануне в Судане начались вооружённые столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), которые возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Власти страны назвали последних мятежниками. Стороны вели бои за контроль над столичным аэропортом в Хартуме. Армия оттеснила оттуда спецназ, а также уничтожила лагерь противника в Омдурмане. Главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло 56 человек, 595 пострадало.
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