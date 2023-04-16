ООН оставила без продовольствия Судан из-за убийства своих сотрудников

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН решила временно приостановить свою работу в Судане после гибели трёх своих сотрудников в боестолкновениях между подразделениями армии и силами быстрого реагирования (спецназ). Об этом говорится в заявлении организации.

"Пока мы занимаемся изучением ситуации в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников не гарантирована", — объяснили в ООН.