ООН оставила без продовольствия Судан из-за убийства своих сотрудников
Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане
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Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН решила временно приостановить свою работу в Судане после гибели трёх своих сотрудников в боестолкновениях между подразделениями армии и силами быстрого реагирования (спецназ). Об этом говорится в заявлении организации.
"Пока мы занимаемся изучением ситуации в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников не гарантирована", — объяснили в ООН.
Ранее в Судане начались вооружённые столкновения между армией и спецназом, которые возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Стороны вели бои за контроль над столичным аэропортом в Хартуме. Армия оттеснила оттуда спецназ, а также уничтожила лагерь противника в Омдурмане. Главком ВС страны подписал указ о роспуске сил быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло 56 человек, 595 пострадало.