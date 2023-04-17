Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Россиянка с ребёнком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за беспорядков. Об этом сообщил по греческому общественному телевидению ERT епископ Александрийской православной церкви Савва.

По словам митрополита Нубийского и всего Судана, в укрытии есть запасы всего необходимого, чтобы пережить здесь несколько дней.

"Всего здесь пятнадцать человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком — девочкой", — сообщил владыка.