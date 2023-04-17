КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 07:39

Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Россиянка с ребёнком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за беспорядков. Об этом сообщил по греческому общественному телевидению ERT епископ Александрийской православной церкви Савва.

По словам митрополита Нубийского и всего Судана, в укрытии есть запасы всего необходимого, чтобы пережить здесь несколько дней.

"Всего здесь пятнадцать человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком — девочкой", — сообщил владыка.

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Напомним, что боестолкновения в Судане начались между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования. Жертвами конфликта стали уже более 80 человек, в больницах закончились медикаменты. Среди погибших также трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, из-за чего программа приостановила работу в стране.

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ТАСС / AP / Marwan Ali

Марина Калегина
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