Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане
Россиянка с ребёнком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за беспорядков. Об этом сообщил по греческому общественному телевидению ERT епископ Александрийской православной церкви Савва.
По словам митрополита Нубийского и всего Судана, в укрытии есть запасы всего необходимого, чтобы пережить здесь несколько дней.
"Всего здесь пятнадцать человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком — девочкой", — сообщил владыка.
Напомним, что боестолкновения в Судане начались между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования. Жертвами конфликта стали уже более 80 человек, в больницах закончились медикаменты. Среди погибших также трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, из-за чего программа приостановила работу в стране.
ТАСС / AP / Marwan Ali