Армия Судана объявила о расширении масштаба операций против спецназа
Армия Судана объявила о расширении боевых операций против отрядов сил быстрого реагирования (спецназа) и призвала мирных жителей к осторожности. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил страны.
"Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными", — указал армейский представитель, слова которого цитирует телеканал Al Hadath.
Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа.