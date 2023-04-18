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17 апреля, 22:24

Армия Судана объявила о расширении масштаба операций против спецназа

Армия Судана объявила о расширении боевых операций против отрядов сил быстрого реагирования (спецназа) и призвала мирных жителей к осторожности. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил страны.

"Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными", указал армейский представитель, слова которого цитирует телеканал Al Hadath.

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Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа.

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В Судане напали на главу миссии Евросоюза

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Twitter / القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري

Юлия Коновалова
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