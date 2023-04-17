В столице Судана спецназ обстрелял бронированный автомобиль Посольства США
Силы быстрого реагирования (спецназ) в Хартуме обстреляли бронеавтомобиль Посольства Соединённых Штатов, выпустив по нему около сотни пуль. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По неофициальным заявлениям американской дипмиссии, нападение не было случайным. К счастью, никто из работников посольства не пострадал.
Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. Сегодня, 17 апреля, армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа.
Twitter / FRANCE 24