КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 20:53

В столице Судана спецназ обстрелял бронированный автомобиль Посольства США

Силы быстрого реагирования (спецназ) в Хартуме обстреляли бронеавтомобиль Посольства Соединённых Штатов, выпустив по нему около сотни пуль. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По неофициальным заявлениям американской дипмиссии, нападение не было случайным. К счастью, никто из работников посольства не пострадал.

Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Россиянка с ребёнком заблокирована в здании митрополии из-за обстрелов в Судане

Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. Сегодня, 17 апреля, армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа.

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Twitter / FRANCE 24

Ольга Платонова
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