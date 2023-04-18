В Судане напали на главу миссии Евросоюза

Глава миссии Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", — написал глава евродипломатии в "Твиттере".