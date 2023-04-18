В Судане напали на главу миссии Евросоюза
Боррель сообщил о нападении на главу миссии ЕС в Судане в его резиденции
Глава миссии Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", — написал глава евродипломатии в "Твиттере".
Боррель отметил, что обеспечение безопасности дипломатов и дипломатических миссий находится под ответственностью суданских властей.
Напомним, столкновения в Судане начались 15 апреля. Силы быстрого реагирования (спецназ) заявили о захвате резиденции президента и аэропорта, но их отбили. Армия начала брать верх, а главнокомандующий вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан своим указом расформировал взбунтовавшуюся структуру. Военные утверждают, что заговорщики начали отступать, а их лидер Мухаммед Хамдан Дагало покинул своё убежище после бегства охранников.
Twitter / European Union In Sudan