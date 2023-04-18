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17 апреля, 21:33

В Судане напали на главу миссии Евросоюза

Боррель сообщил о нападении на главу миссии ЕС в Судане в его резиденции

Глава миссии Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", — написал глава евродипломатии в "Твиттере".

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Боррель отметил, что обеспечение безопасности дипломатов и дипломатических миссий находится под ответственностью суданских властей.

Напомним, столкновения в Судане начались 15 апреля. Силы быстрого реагирования (спецназ) заявили о захвате резиденции президента и аэропорта, но их отбили. Армия начала брать верх, а главнокомандующий вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан своим указом расформировал взбунтовавшуюся структуру. Военные утверждают, что заговорщики начали отступать, а их лидер Мухаммед Хамдан Дагало покинул своё убежище после бегства охранников.

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Twitter / European Union In Sudan

Юлия Коновалова
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