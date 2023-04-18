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Опубликовано 18 апреля 2023, 14:55

Госдума приняла поправки о введении пожизненного срока за госизмену

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли поправки о наказании за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент законом установлена ответственность за данное преступление в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

После принятия поправок в статью 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.

Увеличение порога наказания также предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения. А право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осуждён пожизненно, появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения, указано в законопроекте.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права занимать госдолжности. Также предлагается расширить виды наказания за уклонение от призыва, предусмотрев такую меру, как лишение права избираться в депутаты законодательных органов.

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LIFE / Эмин Калантаров

Марина Калегина
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