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14 апреля, 12:35

В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права занимать госдолжности

В ГД внесён проект, разрешающий пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу

Уклонистов предлагают лишить права занимать должности на госслужбе пожизненно. Об этом говорится в законопроекте, внесённом первым зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

"Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью с 20 лет на пожизненно", — указано в пояснительной записки к законопроекту.

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Также предлагается расширить виды наказания за уклонение от призыва, предусмотрев такую меру, как лишение права избираться в депутаты законодательных органов.

Как сообщал Лайф, 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, закон одобрил Совфед. Предусматривается создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. А глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что реестр в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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