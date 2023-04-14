В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права занимать госдолжности

Уклонистов предлагают лишить права занимать должности на госслужбе пожизненно. Об этом говорится в законопроекте, внесённом первым зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

"Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью с 20 лет на пожизненно", — указано в пояснительной записки к законопроекту.