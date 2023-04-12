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12 апреля, 07:04

Глава Минцифры рассказал, когда в РФ запустят реестр воинского учёта

Глава Минцифры: Реестр воинского учёта запустят не раньше осеннего призыва

В России запустят реестр воинского учёта в полном объёме не раньше осеннего призыва на срочную службу. Такое заявление в одном из профильных телеграм-каналов сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — написал он.

По словам Шадаева, Минцифры занимается разработкой реестра по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, которые стоят на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. Он объяснил, что введение реестра освобождает россиян от обязанности информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и образования. Работодатель или руководство организации, в которой мужчина учится, также смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через "Госуслуги".

"Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на "Госуслугах", если только пользователь сам не отключит эту функцию", — добавил министр.

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Напомним, накануне Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени, именно с этим и связан законопроект о цифровизации.

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ТАСС / Виталий Невар

Светлана Оперук
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