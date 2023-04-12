Глава Минцифры рассказал, когда в РФ запустят реестр воинского учёта

В России запустят реестр воинского учёта в полном объёме не раньше осеннего призыва на срочную службу. Такое заявление в одном из профильных телеграм-каналов сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — написал он.

По словам Шадаева, Минцифры занимается разработкой реестра по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, которые стоят на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. Он объяснил, что введение реестра освобождает россиян от обязанности информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и образования. Работодатель или руководство организации, в которой мужчина учится, также смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через "Госуслуги".