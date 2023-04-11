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11 апреля, 12:47

Госдума приняла законопроект о воинском учёте и электронных повестках

<p>Законопроект предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Законопроект предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутаты Госдумы на заседании во вторник во втором и третьем чтениях приняли законопроект о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. В соответствии с документом:

— Гражданам, получившим повестку, запретят выезд из РФ, пока они не явятся в военкомат. На это даётся 20 дней. Кроме того, поправки не позволят гражданам, которые не явились по повестке в военкомат, брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства.

— Электронные повестки будут дублировать обычные, которые будут рассылаться письменно и с оповещением.

— Данные для ведения воинского учёта будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ и ряд других организаций.

— Работодатели будут предоставлять сведения о военнобязанных через "Госуслуги".

— Повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.

— Данные о гражданах, которые не состоят на учёте, будут поступать в военкоматы, в том числе с помощью "Госуслуг".

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. Опровергал эти слухи мэр Москвы Сергей Собянин, он назвал сообщения о второй волне мобилизации "чисто вражеской работой".

Александр Юнашев
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