Госдума приняла законопроект о воинском учёте и электронных повестках

Депутаты Госдумы на заседании во вторник во втором и третьем чтениях приняли законопроект о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. В соответствии с документом:

— Граждане, получившие повестку, должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы РФ. Если военнообязанный не явится по повестке в военкомат, он не сможет взять потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства.

— Электронные повестки будут дублировать обычные, которые будут рассылаться письменно и с оповещением.

— Данные для ведения воинского учёта будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ и ряд других организаций.

— Работодатели будут предоставлять сведения о военнообязанных через "Госуслуги".

— Повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.