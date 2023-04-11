Госдума приняла законопроект о воинском учёте и электронных повестках
Законопроект предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Депутаты Госдумы на заседании во вторник во втором и третьем чтениях приняли законопроект о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. В соответствии с документом:
— Граждане, получившие повестку, должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы РФ. Если военнообязанный не явится по повестке в военкомат, он не сможет взять потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства.
— Электронные повестки будут дублировать обычные, которые будут рассылаться письменно и с оповещением.
— Данные для ведения воинского учёта будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ и ряд других организаций.
— Работодатели будут предоставлять сведения о военнообязанных через "Госуслуги".
— Повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.
— Данные о гражданах, которые не состоят на учёте, будут поступать в военкоматы, в том числе с помощью "Госуслуг".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени, именно с этим и связан законопроект о цифровизации.