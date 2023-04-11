Песков опроверг слухи о новой мобилизации из-за введения электронных повесток

Законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. В этом заверил журналистов во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не связано с мобилизацией. Нет никакой второй волны", — сказал представитель Кремля.

Все возникающие вопросы по теме электронных повесток, со слов Пескова, будут проясняться, поэтому надо набраться терпения.

"Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения, сейчас ведётся на экспертном уровне работа, всё это будет проясняться", — отметил пресс-секретарь президента.