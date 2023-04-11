Песков опроверг слухи о новой мобилизации из-за введения электронных повесток
Законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. В этом заверил журналистов во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не связано с мобилизацией. Нет никакой второй волны", — сказал представитель Кремля.
Все возникающие вопросы по теме электронных повесток, со слов Пескова, будут проясняться, поэтому надо набраться терпения.
"Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения, сейчас ведётся на экспертном уровне работа, всё это будет проясняться", — отметил пресс-секретарь президента.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.
Напомним, что и в Генштабе, и в Госдуме неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации в России нет и не предвидится.
Getty Images / Sefa Karacan