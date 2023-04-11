ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 09:53

Песков опроверг слухи о новой мобилизации из-за введения электронных повесток

Законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. В этом заверил журналистов во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не связано с мобилизацией. Нет никакой второй волны", — сказал представитель Кремля.

Все возникающие вопросы по теме электронных повесток, со слов Пескова, будут проясняться, поэтому надо набраться терпения.

"Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения, сейчас ведётся на экспертном уровне работа, всё это будет проясняться", — отметил пресс-секретарь президента.

Уклонистам запретят брать кредиты и выезжать из России

Уклонистам запретят брать кредиты и выезжать из России

Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.

Напомним, что и в Генштабе, и в Госдуме неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации в России нет и не предвидится.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров