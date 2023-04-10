В Госдуме разъяснили порядок рассылки электронных повесток

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник рассмотрят поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

По замыслу разработчиков, документ позволит навести порядок в организации воинского учёта и сделает его процесс прозрачным и эффективным. В Госдуме отмечают, что опыт проведения мобилизационных мероприятий осенью 2022 года выявил острые проблемы в этой сфере: например, повестки присылали гражданам, не подлежавшим мобилизации. Это происходило в том числе в связи с отсутствием единой базы данных, где содержались бы сведения о человеке, составе его семьи, что особенно важно, если гражданин — многодетный отец. Кроме того, база должна отражать данные о состоянии здоровья человека, годности к несению службы, наличии брони и отсрочек и другие важные для воинского учёта сведения.

"Этими изменениями будут оперативно исправлены те недостатки в воинском учёте, которые Россия выявила в 2022 году. Эта новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом", — прокомментировал Картаполов.

Он добавил, что современная информационная база воинского учёта будет создана на основе успешных практик цифровизации государственных услуг. В идеале гражданам не придётся тратить время на личный визит в военкомат, тем более многие даже не знают, к какому из них они приписаны. Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учёта. Теперь это можно будет сделать дистанционно. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме. В Госдуме считают, что граждане должны иметь возможность удалённо ознакомиться с извещением военкомата.

"Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу", — добавил депутат.