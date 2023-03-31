В России призывников впервые будут оповещать о срочной службе в электронном виде

В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу. По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянского, при отсутствии такой возможности призывникам будут вручать повестки.

"Поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путём вручения повесток", — сказал он на брифинге.