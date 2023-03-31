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31 марта, 03:50

В России призывников впервые будут оповещать о срочной службе в электронном виде

Генштаб: В России с 1 апреля начнут оповещать призывников в электронном виде

В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу. По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянского, при отсутствии такой возможности призывникам будут вручать повестки.

"Поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путём вручения повесток", — сказал он на брифинге.

Также контр-адмирал рассказал и о том, что в стране создали единую электронную базу при постановке на воинский учёт. Она размещена на закрытом сегменте оборонного ведомства и будет использована для недопущения случаев необоснованного призыва.

В Генштабе России заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Кампания состоится с 1 апреля по 15 июля, в армию планируется направить 147 тысяч новобранцев. В Генштабе России также заверили, что все срочники будут служить в России, своевременно уволены в запас и направлены по домам.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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