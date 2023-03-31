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31 марта, 03:20

Всем срочникам весеннего призыва 2023 года пообещали службу в России

Минобороны: Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России

Призванные в рамках весеннего призыва срочники будут проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории России. Как сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, кампания пройдёт в установленные законодательством сроки.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории Российской Федерации", — заявил он на брифинге.

По словам Цимлянского, треть срочников направят на срок до пяти месяцев в учебные соединения и части, где они будут осваивать современную военную технику и получат военно-учётную специальность. Затем призывников направят в войска.

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Вместе с тем контр-адмирал успокоил родителей призывников и заявил, что "выслужившие установленные сроки военной службы будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Кампания состоится с 1 апреля по 15 июля, в армию планируется направить 147 тысяч новобранцев. В Генштабе России также заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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