Всем срочникам весеннего призыва 2023 года пообещали службу в России

Призванные в рамках весеннего призыва срочники будут проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории России. Как сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, кампания пройдёт в установленные законодательством сроки.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории Российской Федерации", — заявил он на брифинге.

По словам Цимлянского, треть срочников направят на срок до пяти месяцев в учебные соединения и части, где они будут осваивать современную военную технику и получат военно-учётную специальность. Затем призывников направят в войска.

Вместе с тем контр-адмирал успокоил родителей призывников и заявил, что "выслужившие установленные сроки военной службы будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания".