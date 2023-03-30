В Госдуме исключили отправку срочников на службу в новые регионы России
Депутат Картаполов: В новые регионы РФ срочников не направят, призыва там тоже не будет
Военнослужащие-срочники, которых призовут на службу в апреле, в новые российские регионы не поедут. Призыв в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине также проводиться пока не будет, заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Конечно, не будут [направлены]. В новых регионах военнослужащих-срочников не будет как таковых ни в каком виде. Пока, во всяком случае", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат уточнил, что из "этих регионов не будет осуществляться призыв до особого распоряжения и туда не будут направляться срочники, которые призваны из других регионов".
"Причины понятны. Там идёт специальная военная операция, им там нечего делать. Когда наступит нормальная обстановка, тогда мы вернёмся к вопросу о возможности призыва из этих регионов", — уточнил Картаполов.
Ранее депутат заявил, что повышение призывного возраста качественно улучшит Армию РФ. Также будет проработан вопрос отсрочки или освобождения от призыва для людей более старшего возраста. Картаполов объяснил, что срок службы в армии повышать никто не собирается.
ТАСС / Артур Новосильцев