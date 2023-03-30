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Регион
Опубликовано 30 марта 2023, 13:17
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В Госдуме исключили отправку срочников на службу в новые регионы России

Депутат Картаполов: В новые регионы РФ срочников не направят, призыва там тоже не будет

Военнослужащие-срочники, которых призовут на службу в апреле, в новые российские регионы не поедут. Призыв в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине также проводиться пока не будет, заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, не будут [направлены]. В новых регионах военнослужащих-срочников не будет как таковых ни в каком виде. Пока, во всяком случае", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат уточнил, что из "этих регионов не будет осуществляться призыв до особого распоряжения и туда не будут направляться срочники, которые призваны из других регионов".

"Причины понятны. Там идёт специальная военная операция, им там нечего делать. Когда наступит нормальная обстановка, тогда мы вернёмся к вопросу о возможности призыва из этих регионов", — уточнил Картаполов.

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Ранее депутат заявил, что повышение призывного возраста качественно улучшит Армию РФ. Также будет проработан вопрос отсрочки или освобождения от призыва для людей более старшего возраста. Картаполов объяснил, что срок службы в армии повышать никто не собирается.

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ТАСС / Артур Новосильцев

Ирина Фальке
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