В Госдуме исключили отправку срочников на службу в новые регионы России

Военнослужащие-срочники, которых призовут на службу в апреле, в новые российские регионы не поедут. Призыв в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине также проводиться пока не будет, заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, не будут [направлены]. В новых регионах военнослужащих-срочников не будет как таковых ни в каком виде. Пока, во всяком случае", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат уточнил, что из "этих регионов не будет осуществляться призыв до особого распоряжения и туда не будут направляться срочники, которые призваны из других регионов".

"Причины понятны. Там идёт специальная военная операция, им там нечего делать. Когда наступит нормальная обстановка, тогда мы вернёмся к вопросу о возможности призыва из этих регионов", — уточнил Картаполов.