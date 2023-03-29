"Чисто вражеская работа": Собянин опроверг слухи о второй волне мобилизации
Собянин опроверг данные о второй волне мобилизации и рассказал о плановой работе военкоматов
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о второй волне мобилизации и пояснил, что проводится плановая работа военкоматов.
"Мне бы кто-нибудь рассказал, куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идёт плановая работа военкоматов, — понятно, она всегда была. Речь идёт о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, военной службой", — сказал мэр в эфире ТВЦ.
По словам градоначальника, также сотрудники военкоматов занимаются уточнением учётных данных, что тоже является плановой работой. Ни о чём другом речь не идёт, пояснил Собянин. Он подчеркнул, что историю с мобилизацией "раздувают провокаторы чистой воды" — люди, которые специально хотят создать панические настроения населения, раскачать общество.
"Чисто вражеская какая-то работа. Других слов не подберу. Клевета, враньё и провокация", — заявил Собянин.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся каких-либо обсуждений, касающихся возможности второй волны частичной мобилизации. Так он прокомментировал Лайфу сообщения о вручении повесток в Воронежской области.
ТАСС / Артём Геодакян