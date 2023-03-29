"Чисто вражеская работа": Собянин опроверг слухи о второй волне мобилизации

"Мне бы кто-нибудь рассказал, куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идёт плановая работа военкоматов, — понятно, она всегда была. Речь идёт о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, военной службой", — сказал мэр в эфире ТВЦ.