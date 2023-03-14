Песков заявил Лайфу, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся каких-либо обсуждений, касающихся возможности второй волны частичной мобилизации. Так он прокомментировал Лайфу сообщения о вручении повесток в Воронежской области.

"Нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.