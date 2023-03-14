Песков заявил Лайфу, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации
Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся каких-либо обсуждений, касающихся возможности второй волны частичной мобилизации. Так он прокомментировал Лайфу сообщения о вручении повесток в Воронежской области.
"Нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.
Ранее Лайф писал, что жителей Воронежской области предупредили о вручении повесток. В региональном правительстве утверждают, что цель мероприятия — это только уточнение данных воинского учёта. Также там напомнили работодателям, что они обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по вручённой повестке.
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