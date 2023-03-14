Власти предупредили жителей Воронежской области о вручении повесток для уточнения данных

В Воронежской области сотрудники военных комиссариатов вручат мужчинам повестки по месту их проживания и работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, поясняя, что цель мероприятия — это только уточнение данных воинского учёта.

"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.