Власти предупредили жителей Воронежской области о вручении повесток для уточнения данных
В Воронежской области сотрудники военных комиссариатов вручат мужчинам повестки по месту их проживания и работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, поясняя, что цель мероприятия — это только уточнение данных воинского учёта.
"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.
Также там напомнили работодателям, что они обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по вручённой повестке. После посещения комиссариата по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. По словам одного из авторов инициативы, председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, эта мера направлена на качественное развитие армии.
ТАСС / Сергей Карпов