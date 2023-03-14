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14 марта, 16:03

Власти предупредили жителей Воронежской области о вручении повесток для уточнения данных

В Воронежской области сотрудники военных комиссариатов вручат мужчинам повестки по месту их проживания и работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, поясняя, что цель мероприятия — это только уточнение данных воинского учёта.

"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.

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Также там напомнили работодателям, что они обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по вручённой повестке. После посещения комиссариата по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. По словам одного из авторов инициативы, председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, эта мера направлена на качественное развитие армии.

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ТАСС / Сергей Карпов

Никита Никонов
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