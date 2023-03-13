В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста качественно улучшит Армию РФ

Повышение призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет в России направлено на качественное развитие армии. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, один из авторов соответствующего законопроекта.

По его словам, с повышением призывного возраста количество призывников не вырастет, а останется на прежнем уровне — 200–250 тысяч человек в год. От увеличения призывного возраста в ВС РФ не прибавится должностей, подчеркнул парламентарий.

"Эта наша инициатива направлена не на количественное, а на качественное развитие армии. Когда поправки окончательно вступят в силу, в ряды военнослужащих будут приходить более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определённым жизненным опытом, навыками и компетенциями", — сказал депутат в беседе с "Парламентской газетой".

Если человеку исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, после вступления в силу поправок его не будут разыскивать и насильно отправлять в армию, указал Картаполов. Такой гражданин сможет поступить на службу по собственному желанию.

Автор инициативы также считает, что повышение призывного возраста до 30 лет не будет иметь негативных последствий. По его словам, даже если в армию уйдёт взрослый налогоплательщик с профессией, потенциальный ущерб экономике от этого в дальнейшем будет возмещён.

Картаполов добавил, что авторы законопроекта также проработают вопрос отсрочки или освобождения от призыва для людей более старшего возраста. Срок службы в армии повышать никто не собирается, подчеркнул депутат.