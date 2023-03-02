В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от призыва

Госсобрание (Курултай) Башкирии внесло в Госдуму законопроект, предполагающий запрет услуг по уклонению от воинской обязанности. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке", — подчёркивают башкирские парламентарии.

В рамках борьбы с этим депутаты предлагают установить в законе "О рекламе" запрет на рекламу "услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности". Нарушителей предлагается привлекать к административной ответственности по статье 14.3 КоАП, которая подразумевает штрафы разных размеров.