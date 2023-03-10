Минобороны РФ опровергло слухи о новой волне мобилизации
Минобороны РФ исключило дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации
Минобороны РФ не проводит и не планирует проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. Так ответили на слухи о новой волне призыва на брифинге Национального центра управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.
"Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ настоятельно призвали граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.
Ранее в Кремле объясняли, что тема якобы новой волны мобилизации в России постоянно искусственно муссируется зарубежными провокаторами. Там отметили, что в этих вопросах нужно опираться на заявления президента Владимира Путина.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская