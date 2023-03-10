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Опубликовано 10 марта 2023, 16:32
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Минобороны РФ опровергло слухи о новой волне мобилизации

Минобороны РФ исключило дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ не проводит и не планирует проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. Так ответили на слухи о новой волне призыва на брифинге Национального центра управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

"Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ настоятельно призвали граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

Песков: У Кремля нет данных о возможности новой волны мобилизации
Песков: У Кремля нет данных о возможности новой волны мобилизации

Ранее в Кремле объясняли, что тема якобы новой волны мобилизации в России постоянно искусственно муссируется зарубежными провокаторами. Там отметили, что в этих вопросах нужно опираться на заявления президента Владимира Путина.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Бражников
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