Минобороны РФ опровергло слухи о новой волне мобилизации

Минобороны РФ не проводит и не планирует проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. Так ответили на слухи о новой волне призыва на брифинге Национального центра управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

"Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ настоятельно призвали граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.