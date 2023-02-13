Песков: У Кремля нет данных о возможности новой волны мобилизации
Данных о возможности новой волны мобилизации в России пока нет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, нет данных", — коротко сказал представитель Кремля.
Напомним, что, комментируя эту тему в середине января, Песков объяснял, что тема объявления в России "новой волны" мобилизации постоянно искусственно муссируется зарубежными провокаторами, в этих вопросах нужно опираться на заявления президента Владимира Путина.
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