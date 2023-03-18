The Guardian узнала о начале тайной высылки бежавших от мобилизации россиян из США

Соединённые Штаты негласно возобновили депортации россиян, приехавших с целью скрыться от возможного призыва в ряды ВС РФ после объявления частичной мобилизации. О тайной "операции" узнала газета The Guardian со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice).

Как пишет издание, гости из России просят предоставить им американское убежище, социальные выплаты, работу и даже гражданство. При этом некоторые россияне пытаются попасть в страну через территорию Мексики. За последние сутки один из уклонистов уже отправился на родину "попутным" авиарейсом по требованию властей Штатов, хотя с началом СВО депортация на какое-то время приостанавливалась.

"Ice по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Ice облегчает перемещение и вывоз неграждан коммерческими авиакомпаниями и чартерными рейсами в соответствии с требованиями миссии", — говорит представитель службы иммиграции.

По его словам, страх перед призывом на военную службу не соответствует критериям "достоверной угрозы жизни", под которой обычно понимается уголовное преследование на родине или пытки в случае возвращения. Поэтому Штаты не видят причин оставлять россиян у себя.