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18 марта, 08:23

The Guardian узнала о начале тайной высылки бежавших от мобилизации россиян из США

Соединённые Штаты негласно возобновили депортации россиян, приехавших с целью скрыться от возможного призыва в ряды ВС РФ после объявления частичной мобилизации. О тайной "операции" узнала газета The Guardian со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice).

Как пишет издание, гости из России просят предоставить им американское убежище, социальные выплаты, работу и даже гражданство. При этом некоторые россияне пытаются попасть в страну через территорию Мексики. За последние сутки один из уклонистов уже отправился на родину "попутным" авиарейсом по требованию властей Штатов, хотя с началом СВО депортация на какое-то время приостанавливалась.

"Ice по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Ice облегчает перемещение и вывоз неграждан коммерческими авиакомпаниями и чартерными рейсами в соответствии с требованиями миссии", — говорит представитель службы иммиграции.

По его словам, страх перед призывом на военную службу не соответствует критериям "достоверной угрозы жизни", под которой обычно понимается уголовное преследование на родине или пытки в случае возвращения. Поэтому Штаты не видят причин оставлять россиян у себя.

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Ранее сообщалось, что Мексика стала чаще отказывать гражданам России и ряда других государств во въезде в страну из-за роста потока нелегальной миграции в США. При этом нарушения прав россиян не зафиксированы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Erin Hooley

Татьяна Миссуми
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