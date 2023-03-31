В Генштабе России заверили, что проведения второй волны мобилизации в планах нет
Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что второй волны мобилизации в планах нет. Об этом он рассказал на брифинге, посвящённом весеннему призыву.
"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — заверил он.
Вместе с этим Цимлянский подчеркнул, что оборонное ведомство расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как в данный момент число желающих поступить на службу по контракту серьёзно увеличилось.
Сообщения о второй волне мобилизации ранее отверг и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что историю с мобилизацией "раздувают провокаторы чистой воды" — люди, которые специально хотят создать панические настроения населения и раскачать общество.
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