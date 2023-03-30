Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Кампания состоится с 1 апреля по 15 июля, в армию планируется направить 147 тысяч новобранцев.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", — говорится в документе.

Осенью 2022 года в армию были призваны 120 тысяч новобранцев, а прошлой весной — 134,5 тысячи человек.