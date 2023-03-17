Не только призыв на службу: Юрист объяснил, в каких случаях не стоит бояться повестки в военкомат
Юрист Хаминский объяснил, зачем могут вызвать в военкомат в 2023 году
Не стоит паниковать, если вы получили повестку в военкомат. Как объяснил юрист, член МРО "Деловая Россия" Александр Хаминский, в постановлении рассматривается намного больше вопросов, чем непосредственно сам призыв.
Он отметил, что порядок и цели вызова определены постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 (в ред. от 14.10.2021) № 663 "Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан РФ". Так, граждан могут вызвать в связи с уточнением документов воинского учёта, прохождением медосвидетельствования или призывной комиссии, отправкой к месту прохождения службы или направлением на альтернативную гражданскую службу.
При этом цель вызова всегда указана в самой повестке. Например, если речь идёт об актуализации данных, то это соответствует цели уточнения документов воинского учёта, пояснил юрист.
"Вызвать гражданина по такому поводу, а фактически направить его на призывную комиссию будет считаться незаконным", — приводит его слова РИАМО.
Решение о том, чтобы пойти в военный комиссариат или проигнорировать повестку, остаётся на совести каждого, подчеркнул эксперт. Вместе с тем он напомнил об административной ответственности и штрафе в размере трёх тысяч рублей. Однако за административной может последовать и уголовная ответственность — за уклонение от военной службы, предупредил Хаминский.
Как рассказывал Лайф, власти ряда российских регионов предупредили граждан о вручении повесток для уточнения данных. Речь идёт о Воронежской, Липецкой, Пензенской и Ярославской областях. В Кремле это назвали обычной практикой, а также заявили, что в настоящее время не ведётся никаких обсуждений насчёт новой волны мобилизации.
ТАСС / Михаил Сергеев