Не только призыв на службу: Юрист объяснил, в каких случаях не стоит бояться повестки в военкомат

Не стоит паниковать, если вы получили повестку в военкомат. Как объяснил юрист, член МРО "Деловая Россия" Александр Хаминский, в постановлении рассматривается намного больше вопросов, чем непосредственно сам призыв.

Он отметил, что порядок и цели вызова определены постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 (в ред. от 14.10.2021) № 663 "Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан РФ". Так, граждан могут вызвать в связи с уточнением документов воинского учёта, прохождением медосвидетельствования или призывной комиссии, отправкой к месту прохождения службы или направлением на альтернативную гражданскую службу.

При этом цель вызова всегда указана в самой повестке. Например, если речь идёт об актуализации данных, то это соответствует цели уточнения документов воинского учёта, пояснил юрист.

"Вызвать гражданина по такому поводу, а фактически направить его на призывную комиссию будет считаться незаконным", — приводит его слова РИАМО.