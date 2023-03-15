Военкоматы ещё одного региона РФ начали рассылать повестки для уточнения данных
Власти Липецкой области предупредили жителей о рассылке повесток для проверки информации
Военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки для проверки информации в базах данных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Военком Липецкой области Валерий Герасименко объяснил, зачем жителям региона вручают повестки. Видео © Telegram / Пресс-служба правительства Липецкой области
"В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата", — говорится в сообщении в телеграм-канале регионального правительства.
По словам военкома Липецкой области Валерия Герасименко, повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, подчеркнул Герасименко. Уточняется, что необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены ошибки.
Напомним, накануне власти Воронежской области предупредили жителей о вручении повесток. В правительстве региона подчеркнули, что единственная цель этого мероприятия — актуализация данных воинского учёта в военкоматах. В Пензенской области сегодня также начали вручать повестки для уточнения данных.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков