Военкоматы ещё одного региона РФ начали рассылать повестки для уточнения данных

Военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки для проверки информации в базах данных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Военком Липецкой области Валерий Герасименко объяснил, зачем жителям региона вручают повестки. Видео © Telegram / Пресс-служба правительства Липецкой области

"В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата", — говорится в сообщении в телеграм-канале регионального правительства.