В военкомате Пензенской области объяснили, зачем вручают повестки жителям
В Пензенской области вслед за Воронежской сообщили об актуализации данных воинского учёта
В Пензенской области вслед за Воронежской начали вручать повестки для уточнения данных. Об этом пишет РИА "Новости".
"Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки (шестидневные) и на базе филиала Военной академии МТО в Пензе (30-дневные с офицерами)", — сообщили агентству в военкомате региона.
Напомним, накануне власти Воронежской области предупредили жителей о вручении повесток. В правительстве региона подчеркнули, что единственная цель этого мероприятия — актуализация данных воинского учёта в военкоматах.
ТАСС / Евгений Курсков