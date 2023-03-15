В военкомате Пензенской области объяснили, зачем вручают повестки жителям

В Пензенской области вслед за Воронежской начали вручать повестки для уточнения данных. Об этом пишет РИА "Новости".

"Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки (шестидневные) и на базе филиала Военной академии МТО в Пензе (30-дневные с офицерами)", — сообщили агентству в военкомате региона.