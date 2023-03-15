Песков: В Кремле не ведётся никаких обсуждений насчёт новой волны мобилизации
Никаких обсуждений касательно новой волны мобилизации в Кремле не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, накануне власти Воронежской области предупредили жителей о вручении повесток. В правительстве региона подчеркнули, что единственная цель этого мероприятия — актуализация данных воинского учёта в военкоматах. В Пензенской области сегодня также начали вручать повестки для уточнения данных.
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