Песков: В Кремле не ведётся никаких обсуждений насчёт новой волны мобилизации

Никаких обсуждений касательно новой волны мобилизации в Кремле не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", — сказал представитель Кремля на брифинге.