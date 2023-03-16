Повестки в военкомат для уточнения данных начали получать жители Ярославской области

В Ярославской области вслед за рядом других регионов страны начали вручать повестки для уточнения данных воинского учёта. Об этом РИА "Новости" рассказал военный комиссар региона Игорь Гостев.

"Это плановая работа военкомата, чтобы она именно сейчас началась или стала массовой, такого нет. У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идёт. Мы рассылаем повестки для уточнения учётных данных", — сказал он.