Повестки в военкомат для уточнения данных начали получать жители Ярославской области
В военкомате Ярославской области сообщили о рассылке повесток для уточнения данных россиян
В Ярославской области вслед за рядом других регионов страны начали вручать повестки для уточнения данных воинского учёта. Об этом РИА "Новости" рассказал военный комиссар региона Игорь Гостев.
"Это плановая работа военкомата, чтобы она именно сейчас началась или стала массовой, такого нет. У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идёт. Мы рассылаем повестки для уточнения учётных данных", — сказал он.
Напомним, ранее власти ряда регионов предупредили жителей о вручении повесток для уточнения данных. Речь идёт о Воронежской, Липецкой и Пензенской областях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой и подчеркнул, что в Кремле не ведётся никаких обсуждений насчёт новой волны мобилизации.
ТАСС / Дмитрий Рогулин