Калужскому депутату, не вставшему во время исполнения гимна, вручили повестку в военкомат

Депутат Малоярославецкого райсобрания Калужской области Александр Лепендин, не вставший во время исполнения российского гимна, получил повестку в военкомат. Напомним, ранее парламентарий утверждал, что у него болели ноги после активных занятий в спортзале накануне. В итоге 15 марта его вызвали на комиссию по этике, где и выдали повестку.

"Повестка вручена для сверки персональных данных: адрес, дети... Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили — и всё", — приводит РИА "Новости" слова Лепендина.

Вместе с тем депутат отметил, что комиссия районного собрания по этике пока не вынесла решения о наказании для него. По словам Лепендина, вероятнее всего, вердикт будет известен в течение месяца.