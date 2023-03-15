Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 11:26

Калужскому депутату, не вставшему во время исполнения гимна, вручили повестку в военкомат

<p>Александр Лепендин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public156382339?z=photo-156382339_457263383/album-156382339_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Районный информационный центр "МАЯК"</a></p>

Александр Лепендин. Обложка © VK / Районный информационный центр "МАЯК"

Депутат Малоярославецкого райсобрания Калужской области Александр Лепендин, не вставший во время исполнения российского гимна, получил повестку в военкомат. Напомним, ранее парламентарий утверждал, что у него болели ноги после активных занятий в спортзале накануне. В итоге 15 марта его вызвали на комиссию по этике, где и выдали повестку.

"Повестка вручена для сверки персональных данных: адрес, дети... Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили — и всё", — приводит РИА "Новости" слова Лепендина.

Вместе с тем депутат отметил, что комиссия районного собрания по этике пока не вынесла решения о наказании для него. По словам Лепендина, вероятнее всего, вердикт будет известен в течение месяца.

Песков заявил Лайфу, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Песков заявил Лайфу, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Ранее власти Воронежской области предупредили жителей о вручении повесток. В администрации региона заверили, что таким образом происходит актуализация данных воинского учёта в военкоматах. При этом позже аналогичные сообщения появились из Пензенской области.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров