Калужский депутат от КПРФ объяснил решение слушать гимн сидя, но его всё равно проверит полиция
Калужская полиция проверит дело депутата от КПРФ, который не встал во время исполнения гимна
Александр Лепендин. Обложка © VK / Районный информационный центр "МАЯК"
Полиция по Калужской области начала проверять поступившие сообщения о том, что депутат от КПРФ Александр Лепендин не поднялся со своего кресла во время исполнения гимна России.
"Сотрудники полиции выявили этот материал в Сети. Сотрудниками территориального органа внутренних дел Малоярославецкого района по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой при наличии оснований будет приниматься процессуальное решение", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
Депутату могут быть предъявлены претензии по статье о "нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", которая предусматривает штраф от 2 до 150 тысяч рублей.
Сам Лепендин пояснил, что "не мог встать, поскольку в этот день у него болели ноги после тренировки". В МВД уточнили, что полицейские допросят депутата и свидетелей, а также проверят информацию о его плохом самочувствии.
А ранее спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ. У тиктокера было "множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу", подчеркнул глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.