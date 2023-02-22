Калужский депутат от КПРФ объяснил решение слушать гимн сидя, но его всё равно проверит полиция

Полиция по Калужской области начала проверять поступившие сообщения о том, что депутат от КПРФ Александр Лепендин не поднялся со своего кресла во время исполнения гимна России.

"Сотрудники полиции выявили этот материал в Сети. Сотрудниками территориального органа внутренних дел Малоярославецкого района по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой при наличии оснований будет приниматься процессуальное решение", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Депутату могут быть предъявлены претензии по статье о "нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", которая предусматривает штраф от 2 до 150 тысяч рублей.

Сам Лепендин пояснил, что "не мог встать, поскольку в этот день у него болели ноги после тренировки". В МВД уточнили, что полицейские допросят депутата и свидетелей, а также проверят информацию о его плохом самочувствии.