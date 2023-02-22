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22 февраля, 14:24

Калужский депутат от КПРФ объяснил решение слушать гимн сидя, но его всё равно проверит полиция

Калужская полиция проверит дело депутата от КПРФ, который не встал во время исполнения гимна

<p>Александр Лепендин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public156382339?z=photo-156382339_457263383/album-156382339_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Районный информационный центр "МАЯК"</a></p>

Александр Лепендин. Обложка © VK / Районный информационный центр "МАЯК"

Полиция по Калужской области начала проверять поступившие сообщения о том, что депутат от КПРФ Александр Лепендин не поднялся со своего кресла во время исполнения гимна России.

"Сотрудники полиции выявили этот материал в Сети. Сотрудниками территориального органа внутренних дел Малоярославецкого района по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой при наличии оснований будет приниматься процессуальное решение", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Депутату могут быть предъявлены претензии по статье о "нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", которая предусматривает штраф от 2 до 150 тысяч рублей.

Сам Лепендин пояснил, что "не мог встать, поскольку в этот день у него болели ноги после тренировки". В МВД уточнили, что полицейские допросят депутата и свидетелей, а также проверят информацию о его плохом самочувствии.

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А ранее спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ. У тиктокера было "множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу", подчеркнул глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Ирина Фальке
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