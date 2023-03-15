Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой
Работа российских военкоматов по вручению гражданам повесток для уточнения данных ведётся постоянно. Такая практика является в России нормальной, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне новостей о вручении повесток жителям некоторых регионов страны.
"Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведётся постоянная работа", — сказал он.
Напомним, власти Воронежской области предупредили жителей о вручении повесток. В администрации региона заверили, что таким образом происходит актуализация данных воинского учёта в военкоматах. При этом позже аналогичные сообщения появились из Пензенской области.
ТАСС / Кирилл Кухмарь