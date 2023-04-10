Уклонистам запретят брать кредиты и выезжать из России
Депутат Картаполов: Для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры
Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ссылаясь на проект закона о совершенствовании воинского учёта, который депутаты рассмотрят во вторник, 11 апреля.
По словам парламентария, если гражданин "делает вид, что не получил повестки", то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат.
"Если он это не сделает, то ему придёт цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты", — перечислил Картаполов.
В Госдуме отметили, что такая ответственность за уклонение от службы обеспечивает справедливость и равенство граждан. Тем, кто умышленно уклоняется от срочной службы, не исполняет свою конституционную обязанность, следует отчётливо понимать, что их действия повлекут за собой последствия, как и в случае с гражданами, имеющими налоговую задолженность, неоплаченные штрафы или долги по алиментам.
Ране Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.
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