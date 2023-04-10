Уклонистам запретят брать кредиты и выезжать из России

Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ссылаясь на проект закона о совершенствовании воинского учёта, который депутаты рассмотрят во вторник, 11 апреля.

По словам парламентария, если гражданин "делает вид, что не получил повестки", то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат.

"Если он это не сделает, то ему придёт цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты", — перечислил Картаполов.