В России не планируется проведение мобилизации, заявили в Госдуме

В России не планируется проведение мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также Картаполов пояснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. На мобилизованных нормы не распространяются, так как эти граждане уже призваны и проходят службу.