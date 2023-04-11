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11 апреля, 06:56

В России не планируется проведение мобилизации, заявили в Госдуме

Глава комитета ГД Картаполов: В России не планируется проведение мобилизации

В России не планируется проведение мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Её нет и не планируется", — приводит слова парламентария ТАСС.

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Также Картаполов пояснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. На мобилизованных нормы не распространяются, так как эти граждане уже призваны и проходят службу.

Ранее Картаполов разъяснил порядок рассылки электронных повесток. Соответствующие поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта депутаты Госдумы рассмотрят на пленарном заседании во вторник.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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