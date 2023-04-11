В России не планируется проведение мобилизации, заявили в Госдуме
Глава комитета ГД Картаполов: В России не планируется проведение мобилизации
В России не планируется проведение мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Её нет и не планируется", — приводит слова парламентария ТАСС.
Также Картаполов пояснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. На мобилизованных нормы не распространяются, так как эти граждане уже призваны и проходят службу.
Ранее Картаполов разъяснил порядок рассылки электронных повесток. Соответствующие поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта депутаты Госдумы рассмотрят на пленарном заседании во вторник.
ТАСС / Владимир Гердо