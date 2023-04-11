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11 апреля, 10:03

В Кремле подчеркнули необходимость цифровизации системы воинского учёта

Песков: Система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени

Система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя законопроект о совершенствовании воинского учёта, представитель Кремля отметил, что пока остаётся много вопросов, но в целом эта работа абсолютно необходима.

"Нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учёта, об этом мы с вами говорили после того, как мы с вами столкнулись с проблемами на начальном этапе СВО", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что нужно, чтобы эта система стала действительно понятной, быстрой, информативной и лёгкой для всех граждан.

Ранее в Госдуму были внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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