В Кремле подчеркнули необходимость цифровизации системы воинского учёта

Система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя законопроект о совершенствовании воинского учёта, представитель Кремля отметил, что пока остаётся много вопросов, но в целом эта работа абсолютно необходима.

"Нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учёта, об этом мы с вами говорили после того, как мы с вами столкнулись с проблемами на начальном этапе СВО", — сказал Песков в беседе с журналистами.