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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 12:55
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В Госдуме рассказали, что грозит "электронным уклонистам"

Депутат Картаполов рассказал, когда электронная повестка считается полученной

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. В беседе с журналистами парламентарий отметил, что повестка считается полученной с момента её размещения в "личном кабинете" военнообязанного.

Глава Комитета ГД по обороне Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Видео © LIFE

"Если поздно зашли в "Госуслуги", то человеку ничего за это не будет, но он в следующий призыв обязан добровольно в течение двух недель явиться в военный комиссариат", — сказал Картаполов.

По словам депутата, если военнообязанный не сделает этого, то он получит уведомление за подписью военного комиссара, что в отношении него вводятся ограничения на выезд. На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет, добавил Картаполов.

В Госдуме объяснили, спасёт ли режим "без связи" от вручения электронной повестки
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Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.

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Никита Никонов
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