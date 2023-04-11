В Госдуме рассказали, что грозит "электронным уклонистам"
Депутат Картаполов рассказал, когда электронная повестка считается полученной
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. В беседе с журналистами парламентарий отметил, что повестка считается полученной с момента её размещения в "личном кабинете" военнообязанного.
Глава Комитета ГД по обороне Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Видео © LIFE
"Если поздно зашли в "Госуслуги", то человеку ничего за это не будет, но он в следующий призыв обязан добровольно в течение двух недель явиться в военный комиссариат", — сказал Картаполов.
По словам депутата, если военнообязанный не сделает этого, то он получит уведомление за подписью военного комиссара, что в отношении него вводятся ограничения на выезд. На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет, добавил Картаполов.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.
LIFE