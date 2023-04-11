В Госдуме рассказали, что грозит "электронным уклонистам"

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. В беседе с журналистами парламентарий отметил, что повестка считается полученной с момента её размещения в "личном кабинете" военнообязанного.

Глава Комитета ГД по обороне Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Видео © LIFE

"Если поздно зашли в "Госуслуги", то человеку ничего за это не будет, но он в следующий призыв обязан добровольно в течение двух недель явиться в военный комиссариат", — сказал Картаполов.