ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 09:55

В Госдуме рассказали, что грозит "электронным уклонистам"

Депутат Картаполов рассказал, когда электронная повестка считается полученной

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. В беседе с журналистами парламентарий отметил, что повестка считается полученной с момента её размещения в "личном кабинете" военнообязанного.

Глава Комитета ГД по обороне Картаполов рассказал, что электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Видео © LIFE

"Если поздно зашли в "Госуслуги", то человеку ничего за это не будет, но он в следующий призыв обязан добровольно в течение двух недель явиться в военный комиссариат", — сказал Картаполов.

По словам депутата, если военнообязанный не сделает этого, то он получит уведомление за подписью военного комиссара, что в отношении него вводятся ограничения на выезд. На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет, добавил Картаполов.

В Госдуме объяснили, спасёт ли режим "без связи" от вручения электронной повестки

В Госдуме объяснили, спасёт ли режим "без связи" от вручения электронной повестки

Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
  • Новости
  • Законы
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров