В Госдуме объяснили, спасёт ли режим "без связи" от вручения электронной повестки
Депутат Луговой: Тем, кого нет на "Госуслугах", повестку вручат другим образом
Законопроект о совершенствовании воинского учёта, который сегодня будут рассматривать в Госдуме, не сводится к одному лишь введению электронных повесток. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, законопроект "поможет людям чувствовать себя спокойнее" и создаст реестр воинского учёта. При этом, если вы в тайге и у вас нет доступа к "Госуслугам", не беда — ведь рано или поздно вы всё равно вернётесь в Сеть.
Депутат Госдумы Андрей Луговой объясняет: тем, кого нет на "Госуслугах", повестку вручат другим образом. Видео © LIFE
"Когда мы говорим об электронных повестках, речь идёт о том, что они признаются такими же законными и обязывающими, как и обычные повестки. Вручаться они будут через "Госуслуги", а если у вас нет аккаунта, вам вручат другим образом", — пояснил парламентарий.
Луговой согласился с тем, что человек не обязан каждый день заходить и проверять, пришла ему повестка на "Госуслугах" или нет. Но, если она пришла и гражданин в течение продолжительного времени никак на это не отреагировал, это "будут уже его проблемы", предупредил депутат.
"Если вы не зашли на "Госуслуги" через неделю, через две, через полгода, то уже будете подвергаться ограничениям", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы граждан, подлежащих призыву. Кроме того, законопроектом предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме.
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