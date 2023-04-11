В Госдуме объяснили, спасёт ли режим "без связи" от вручения электронной повестки

Законопроект о совершенствовании воинского учёта, который сегодня будут рассматривать в Госдуме, не сводится к одному лишь введению электронных повесток. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, законопроект "поможет людям чувствовать себя спокойнее" и создаст реестр воинского учёта. При этом, если вы в тайге и у вас нет доступа к "Госуслугам", не беда — ведь рано или поздно вы всё равно вернётесь в Сеть.

Депутат Госдумы Андрей Луговой объясняет: тем, кого нет на "Госуслугах", повестку вручат другим образом. Видео © LIFE

"Когда мы говорим об электронных повестках, речь идёт о том, что они признаются такими же законными и обязывающими, как и обычные повестки. Вручаться они будут через "Госуслуги", а если у вас нет аккаунта, вам вручат другим образом", — пояснил парламентарий.

Луговой согласился с тем, что человек не обязан каждый день заходить и проверять, пришла ему повестка на "Госуслугах" или нет. Но, если она пришла и гражданин в течение продолжительного времени никак на это не отреагировал, это "будут уже его проблемы", предупредил депутат.