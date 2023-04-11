Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Как теперь будут вызывать в военкомат и что ждёт уклонистов. 11 апреля, 15:54 Электронные повестки в военкомат будут приходить через "Госуслуги". Что известно о новых поправках в закон о военном призыве. © LIFE, агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Последние новости и изменения в законодательстве о повестках в 2023 году

Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва.

Данные о воинском учёте внесут в электронные базы. Глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Видео © LIFE

Во-первых: теперь в РФ будет вестись электронный реестр воинского учёта, который будет формироваться и актуализироваться в автоматизированном режиме. Данная база данных будет содержать перечень сведений, среди которых:

Личные данные — фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;

Сведения о состоянии здоровья;

Место жительства и место пребывания (даже если у гражданина нет регистрации);

Сведения о постановке на воинский учёт или о снятии с воинского учёта, о факте выдачи документа воинского учёта;

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта), ИНН;

Сведения о месте работы, дипломе и образовании;

Наличие иностранного гражданства или вида на жительство.

При этом передавать данные о гражданах в военкоматы теперь будут обязаны Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, Центральная избирательная комиссия, Минпросвещения, медорганизации и Социальный фонд России, а также органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учёте) и суды — при вынесении приговоров.

Встать на воинский учёт можно будет дистанционно. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Что известно о вручении повесток электронно

Во-вторых: за гражданами РФ, подлежащими призыву, теперь закреплена обязанность получать любые повестки из военных комиссариатов. Эти повестки могут быть в бумажной форме, и они могут быть доставлены как сотрудниками военных комиссариатов, так и иными уполномоченными лицами. Также бумажную повестку может вручить работодатель, либо её могут прислать заказным письмом с уведомлением.

Кроме того, вводится новая форма повестки — электронная. Она будет направляться адресату в личный кабинет на портале "Госуслуги" либо через многофункциональный центр (МФЦ). При этом повестка одному и тому же человеку может направляться одновременно разными способами, то есть дублироваться. Например, при отсутствии учётной записи на "Госуслугах" документ направят в МФЦ и одновременно пришлют по месту работы либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой.

Какие запреты введут для уклонистов

Повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток. И с этого времени по истечении двух недель для не явившихся по вызову в военный комиссариат может быть введён запрет на выезд из страны. Если и после этого вызываемый не явился, последуют другие меры, в числе которых лишение возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, заниматься предпринимательской деятельностью и т.д. А региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения.

О том, как будет устроена система воинского учёта, Лайфу подробно рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне ГД Алексей Журавлев.

— Всё должно быть настроено на оперативную и прозрачную работу и полностью исключать любую коррупционную составляющую, которой иногда грешили некоторые структуры в системе военкоматов. Поэтому для организации воинского учёта теперь будет использоваться защищённый государственный информационный ресурс и на его основе сформируют единый реестр военнообязанных и лиц, подлежащих призыву.

Кому сейчас приходят повестки из военкомата

Полная информация о военнообязанном будет доступна в электронной базе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В текущем году весенний призыв уже начался , он должен пройти с 1 апреля по 15 июля. В вооружённые силы планируется привлечь 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Этим призывникам попасть под действие новых законодательных инициатив не грозит.

Кроме тех, кто ещё не служил, повестки могут получить и лица, официально находящиеся в запасе. Как пояснил Лайфу источник в Минобороне, запасников вызывают для уточнения их данных, так как многие уже давно должны перейти в другие категории учёта по возрасту или состоянию здоровья. Речь о мобилизации не идёт.

Однако пока остаётся открытым вопрос с военными сборами, которые должны планово пройти в 2023-м. Как правило, такие мероприятия проводятся ежегодно для некоторых категорий солдат и офицеров, но пока указ об этом не подписан. Вполне вероятно, что если депутаты примут поправки в законодательство, то на военные сборы будут призывать уже по новым правилам вручения повесток.

Повестку могут прислать в электронном виде, но проходить медкомиссию надо лично. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов Считаете ли вы правильным введение электронных повесток? 0 Да, это логично Нет, повестки нужно вручать только под личную подпись Электронное оповещение должно быть только для уже отслуживших

Авторы Максим Греков