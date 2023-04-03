Кредитные каникулы продлят: Кто ими сможет воспользоваться Госдума планирует продлить срок обращения граждан за кредитными каникулами до конца года. Кто может успеть получить отсрочку, а кому могут отказать? 42189 42189 Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Парламентарии высказались в поддержку продления права граждан на отсрочку исполнения обязательств по кредитам. Данная льгота должна действовать, пока не будет подписан уже одобренный в первом чтении специальный закон, закрепляющий возможность получить кредитные каникулы для любого заёмщика.

Для справки: кредитные каникулы — это период, в течение которого заёмщик имеет право приостановить свои платежи по кредиту (займу) или снизить размер ежемесячных выплат без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.

Кто сможет воспользоваться кредитными каникулами

Изначально возможность получить отсрочку по кредитным выплатам в России предоставлялась как антикризисная помощь в период пандемии коронавируса. В дальнейшем срок действия госпрограммы продлевался дважды, и Центральный банк это приветствовал, поясняя, что, согласно банковским отчётам, до 72% заёмщиков, воспользовавшихся отсрочкой, возвращались к тем графикам платежей, которые предусмотрены их кредитными договорами. По мнению специалистов, это очень хороший показатель, характеризующий правильность выбранного курса кредитно-денежной политики, проводимой регулятором.

Сейчас действующая программа даёт россиянам возможность установить льготный период по своему кредиту сроком до шести месяцев. Однако эта льгота применима только при наличии подтверждённого снижения доходов либо иной трудной жизненной ситуации, не позволяющей обслуживать долг. При этом воспользоваться отсрочкой заёмщик вправе только один раз за время действия договора.

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В Госдуме считают, что продление кредитных каникул минимум до конца 2023 года окажет россиянам ощутимую помощь, что в свою очередь позитивно скажется на общем финансовом климате в стране. Более подробно об этом рассказал депутат Александр Толмачёв.

— В конце прошлого года кредиты стали более востребованными, интерес россиян к кредитованию возрос на 20% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. Это привело к росту общего объёма задолженности (по данным ЦБ, долг россиян перед кредитными организациями на конец прошлого года составил почти 27 триллионов рублей. — Прим. Лайфа). По ряду объективных причин (например, из-за того, что некоторые зарубежные компании свернули свой бизнес в нашей стране) некоторые россияне оказались, мягко говоря, в сложной ситуации. Доход у людей упал, а кредиты остались. Сейчас кредитные каникулы продлевают, чтобы поддержать главным образом этих граждан. Конечно, воспользоваться отсрочкой могут и другие россияне, хотя их не так уж и много, ведь большинство желающих предоставленным правом уже воспользовались.

Относительно условий предоставляемых каникул парламентарий сообщил, что новая мера поможет тем, кто потерял в доходе более 30% в конце прошлого и начале текущего года. При этом физические лица, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса имеют право обратиться к кредитору за предоставлением отсрочек по договорам, заключённым до 1 марта 2022 года.

Льготы по кредитам для созаёмщиков участников СВО

Согласно действующему законодательству, участники специальной военной операции (СВО), а также их супруги и дети имеют право требовать от банков или микрофинансовых организаций приостановить выплаты по договорам потребительского кредита (займа), в том числе ипотечным.

Однако встречаются случаи, когда будущий участник СВО получал кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами (заёмщиками). Но в настоящее время созаёмщики не подпадают под действие закона о кредитах участников спецоперации, и в случае инвалидности или смерти участника СВО формально долг может лечь на других созаёмщиков, а банки имеют право его взыскать.

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Для того чтобы исправить ситуацию, депутаты внесли специальный законопроект , которым предусматривается право приостанавливать выплаты по кредитам и займам у всех созаёмщиков тех, кто участвует в СВО. Кроме того, в случае гибели или тяжёлой инвалидности участника спецоперации его родители или усыновители получают право на списание долгов.

— Реализация данного законопроекта позволит ослабить негативные последствия шоков, которые в любом случае испытывают родные и близкие тех, кто находится в зоне СВО, — считает доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Андреевич Чирков. — Поэтому с большой долей вероятности данная норма может быть принята в самое ближайшее время.

Для справки: по информации ЦБ на конец марта текущего года, участники СВО и члены их семей оформили 180 тысяч кредитных каникул на сумму 69,3 миллиарда рублей.

Приходилось ли вам пользоваться кредитными каникулами? 0 Да, была отсрочка в выплатах в период пандемии Да, но не на условиях госпрограммы Нет, я всегда плачу по своим кредитам без задержек

Авторы Максим Греков