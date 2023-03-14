Как можно спасти свои деньги от кредиторов: Новые правила Недобросовестные кредиторы пытаются забрать в счёт долга даже те суммы, которые защищены от взыскания государством. Как предотвратить незаконные списания и защитить свои средства. 13 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

В России законодательно установлено, что кредитор не имеет права взыскивать с должников все его доходы до последней копейки. Неприкосновенными для списания по долгам является сумма в размере федерального прожиточного минимума (в 2023 году — 15 669 рублей) или региональный прожиточный минимум, если эта величина превышает ту сумму, что определена федеральным законодательством. Помимо этого, в счёт долга нельзя забирать средства, указанные в специальном перечне . Например, к ним относятся суммы, выплачиваемые в счёт возмещения вреда здоровью, в связи с потерей кормильца, компенсации в связи с техногенными или природными катастрофами, а также средства материнского капитала и многие другие социальные выплаты. Всего предусмотрено несколько десятков оснований.

Однако некоторые банки пытаются обойти предусмотренный законом защитный механизм с целью получить доступ к любым средствам должника. Для этого они направляют исполнительный лист, минуя судебных приставов, сразу в тот банк, который обслуживает прочие счета неплательщика. Дело в том, что кредитные учреждения обязаны исполнять распорядительный документ о взыскании, а интересоваться происхождением суммы на счетах должника не должны. Исключением является только ситуация, когда о счёте есть информация от судебных приставов, то есть поставлен специальный код, которым помечается доход, не подлежащий взысканию. Эта отметка мешает кредиторам, и они стараются действовать без приставов, ведь законом это не запрещено.

Хотя эксперты указывают, что способы защиты "неприкосновенной суммы" от взыскания существуют, но не все граждане о них знают.

Как защитить свои деньги от списания

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— Несмотря на то что закон предполагает неприкосновенность минимальных доходов и соцвыплат, это не происходит в автоматическом режиме, — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Если должник сам не обратился к приставам с заявлением о сохранении положенных ему по закону сумм, то соответствующая информация в банк не поступит и кредитор фактически получит возможность списывать до ноля всё и по всем счетам.

То есть, чтобы защитить хотя бы часть своих денег от списания, без взаимодействия с судебными приставами не обойтись. Для того чтобы в дальнейшем не ходить по судам за возвратом защищённых законом средств, должникам лучше заранее сделать два простых шага.

Во-первых: чтобы не оказаться заложником злоупотребляющего своими правами кредитора, должнику следует открыть отдельный счёт для зачисления на него всех выплат, которые могут быть защищены от взыскания.

Во-вторых: о специальном счёте нужно уведомить судебных приставов и написать в свой банк заявление, в котором указать, что на данный счёт поступают доходы, не подлежащие взысканию.

При таком алгоритме банк будет знать, что на определённом счёте размещаются средства, которые помечаются приставами как защищённые от взыскания.

— Банки имеют технологическую возможность контролировать назначение платежа по каждой зачисляемой сумме, но для защиты этих денег от списания кредитному учреждению надо получить специальное уведомление от пристава, — поясняет юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области. — При отсутствии выделенного счёта защищённые доходы и выплаты будут перемешаны с обычными суммами и тогда гарантировать их неприкосновенность затруднительно.

Однако эксперт предупреждает об особенностях сохранения прожиточного минимума. Оказывается, банки имеют право сохранять его на счёте не более месяца, а далее неиспользованный остаток может быть списан в погашение долга. Как только поступит новая сумма, равная гарантированному минимуму, банк снова сохранит её до конца месяца.

Как сохранить сумму большую, чем гарантирует закон

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Эксперты рассказывают, что в этом году некоторые должники добиваются защиты от списания сумм больше, чем гарантируют прожиточный минимум и социальные выплаты. Но это касается только тех, у кого есть иждивенцы.

— Судебная практика показывает, что те, у кого есть иждивенцы, могут через суд получить решение, которое обяжет пристава увеличить суммы в требовании к банку о сохранении периодических поступлений. Как правило, добавляют ещё один прожиточный минимум на каждого иждивенца, но могут установить и другую сумму, — рассказывает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Для справки: согласно данным Центробанка, объём долгов россиян перед кредитными организациями на конец прошлого года составил почти 27 трлн рублей. А общий долг за услуги ЖКХ в этот же период — более 1,5 трлн рублей.

Когда защититься от списания кредиторов не получится

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Закон не предусматривает сохранение суммы прожиточного минимума по таким исполнительным производствам, как выплата алиментов, возмещение вреда здоровью, выплата компенсации за смерть кормильца и выплата ущерба, причинённого преступлением. Кроме того, при наличии этих оснований факт участия судебного пристава подразумевается как само собой разумеющийся. То есть банки сразу будут получать требования с указанием конкретных сумм или процентных соотношений от доходов плательщика.

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Авторы Максим Греков