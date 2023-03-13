Не только богачи: Кому придётся заплатить особый налог с доходов Налоговые органы России стали применять прогрессивную шкалу не только к сверхбогатым, но и к обычным гражданам. Кто теперь будет платить больше? 12 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Министерство финансов РФ выпустило информационное письмо с напоминанием о применении с текущего года к налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) правило, согласно которому все доходы граждан должны суммироваться для целей налогообложения. Эксперты говорят, что данный подход для некоторых россиян повлечёт повышение налоговой ставки.

Как посчитают налог по новым правилам

С начала текущего года в силу вступил отдельный пункт законодательства, который поменял методологию расчётов налогов для граждан. Раньше начисления велись по каждому доходу отдельно, а теперь территориальные налоговые органы обязаны брать налог с общего годового дохода из всех источников. Если общая сумма доходов гражданина превысит пять миллионов рублей, то применяется налоговая ставка 15%.

В общую массу попадают не только налоги с дохода в виде зарплаты или процентов по банковским вкладам, но и доходы по облигациям или иным ценным бумагам (в том числе от их продажи) и, конечно, прибыль от частной предпринимательской деятельности (например, от сдачи квартиры внаём).

Фото © Shutterstock

— Повышенный налог для тех, кто заработал за год больше пяти миллионов рублей, был введён ещё несколько лет назад, но то, как его исчисляли до текущего года, просто не соответствовало смыслу принятой нормы, теперь всё поправили, — поясняет член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Важно уточнить, что по ставке 15% облагаются только доходы сверх пяти миллионов рублей, технически сумма начисленного налога прибавляется к фиксированной ставке в 650 тыс. рублей (это 13% от пяти миллионов. — Прим. Лайфа).

Логику, приведённую депутатом, несложно представить на примере. Допустим, россиянин за год получил зарплату по трудовому договору в один миллион рублей, ещё пять миллионов рублей ему принесли проданные на пике стоимости ценные бумаги и валюта и два миллиона рублей — доход от вкладов и дивиденды. По старым правилам налоговая служба начислила бы налог 13% по каждому доходу. Так как каждый из них не превысил установленный законом предел в пять миллионов, то в итоге гражданин заплатил бы один миллион 40 тысяч рублей налогов. В текущем году при получении гражданином дохода, как указано в примере, он выплатит государству один миллион 100 тысяч рублей, так как с трёх миллионов у этого россиянина возьмут налог по ставке 15%. Итого переплата составит 60 тысяч рублей.

То есть по факту к одним и тем же доходам налоговики теперь обязаны применять две ставки: если доход за год меньше или равен пяти миллионам рублей — 13%, а при годовом доходе свыше пяти миллионов рублей налог составит 650 тысяч рублей плюс 15% с суммы превышения.

К каким доходам повышенная ставка не применяется

Для граждан России, постоянно проживающих на её территории свыше 183 дней (то есть для резидентов РФ), в лимит пять миллионов рублей налоговики теперь не включают доходы: от продажи имущества и стоимости подарков (для обоих случаев исключением являются ценные бумаги), а также от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению. То есть для доходов от продажи недвижимости, машины и т.д. налоговая ставка всегда будет 13% независимо от суммы (пункт 1.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ).

Фото © Shutterstock

Кроме того, при расчёте налоговой базы налоговики будут обязаны учитывать заявленные вычеты. То есть к сумме годового дохода применят вычеты на детей либо за лечение, после этого, например, на покупку квартиры, а уже потом сравнят налоговую базу с пятью миллионами рублей.

А ещё с текущего года граждане имеют право уплачивать налоги, не дожидаясь получения уведомления от Федеральной налоговой службы. То есть у россиян появилась возможность самостоятельно регулировать размер базы, с которой по истечении года посчитают налог.

Фото © ТАСС / Алексей Зотов Попадают ли ваши доходы под ставку повышенного налога? 0 Нет, мои доходы менее 5 млн рублей в год Да, возможно и попадут, но превышение будет небольшим Узнаю после того, как получу налоговое извещение

Авторы Максим Греков