Какие выплаты на детей есть в России в 2023 году Многие россияне с детьми не знают, что им положены дополнительные выплаты из региональных бюджетов. Кому они полагаются, как их получить? 9 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

В России уже много лет работает программа материнского (семейного) капитала, по которой семьям с детьми положены целевые госвыплаты. По закону просто получить материнский капитал наличными нельзя, но предусмотренные этой программой средства можно использовать для улучшения детских жилищных условий; на образование ребёнка; на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью; на накопительную часть пенсии матери или ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

С 1 февраля текущего года размер маткапитала составляет 587 тыс. рублей на первого ребёнка и 775,6 тыс. рублей — на второго. Однако помимо этих денег большинство российских родителей имеют право и на региональные доплаты.

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Кому положен региональный маткапитал

Региональный материнский капитал — это мера поддержки семей с детьми, которая устанавливается властями субъектов РФ. Между федеральным маткапиталом и тем, который назначают регионы, прямой связи нет, это две разные выплаты. Сумма регионального маткапитала зависит от региона, сейчас её размер может составлять от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

В текущем году региональный маткапитал не предусмотрен в Москве, Московской, Астраханской, Новгородской, Пензенской, Омской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике. Но в этих регионах действуют другие меры поддержки семей с детьми.

В прочих субъектах РФ чаще всего региональный маткапитал предоставляют семьям, в которых родилось и воспитывается трое и более детей, либо тем родителям, которые готовы взять приёмных детей в свою семью. При этом региональный маткапитал можно тратить не только на те же цели, что и федеральные выплаты. Например, есть возможность потратить средства маткапитала на приобретение автомобиля. Такие программы действуют в Новосибирской, Тульской, Ленинградской, Ростовской и Самарской областях, в Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).

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- Конечно финансовые возможности в у всех регионов РФ - разные, но, в любом случае региональные деньги должны и будут служить гражданам, - утверждает Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. - Например, в моём родном Петербурге годовой бюджет составляет более триллиона рублей, и часть этих денег включается в программы планирования помощи семьям с детьми. В стадии обсуждения варианты, при которых региональный маткапитал (в 2023 году для Петербурга это 194 223 рублей, - прим. Лайфа) - возможно было бы направлять на оплату более широкого перечня целевых программ.

Точную сумму маткапитала, который положен в вашем регионе и условия его получения - можно узнать, обратившись в органы социальной защиты населения или многофункциональный центр. Либо - воспользоваться онлайн-сервисом Госуслуг.

В некоторых субъектах регионального маткапитала нет, но это не значит, что родители могут рассчитывать только на федеральные меры поддержки. Например в Москве, независимо от получения федеральных выплат, при рождении ребенка можно получить: единовременную выплату на возмещение расходов в связи с рождением или усыновлением ребенка (6 945 рублей — на первого ребенка и 18 307 рубля — на второго и последующих детей); бесплатный набор вещей для новорожденных, либо, деньги в размере 20 000 рублей.

Выплаты и пособия, о которых забывают

1.Пособие при постановке на учет в женской консультации. Государство заинтересовано, чтобы дети рождались здоровыми, поэтому для того, чтобы женщины вставали на учёт на ранних сроках беременности предусмотрено специальное пособие. При постановке на учёт до 12 недель могут выплатить до 50% от величины прожиточного минимума в регионе. В столице, всем беременным с московской регистрацией, вставшим на учет в медорганизациях Москвы в срок до 20 недель беременности, дополнительно заплатят 690 рублей.

2. Единовременная выплата при рождении ребёнка. Государство после появления ребёнка компенсирует родителям часть их затрат и эти деньги может получить любой из родителей независимо от того, кто именно уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Эта выплата положена всем, даже безработным. С 1 февраля 2023 года эта федеральная выплата составит 22 909 рублей 03 копейки.

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Субъекты РФ могут устанавливать и свои выплаты при рождении ребенка, но чтобы их получить, один из родителей и ребенок должны быть прописаны в этом регионе. Например в Петербурге выдают специальную “детскую карту” на которую за рождение первого ребенка перечисляют 39 141 рубль.

3. Выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания. Такая выплата положена не всем, а только детям одиноких матерей (отцов), военнослужащих проходящих службу по призыву, многодетных или студенческих семей. Размер выплаты 854 рубля, для студенческих семей 2369 рублей.

4. Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Данная ежемесячная компенсация выплачивается на детей до 16 лет, если они из семей одиноких матерей (отцов), военнослужащих проходящих службу по призыву, либо если один из родителей уклоняется от выплаты алиментов. Размер выплаты 759 рублей.

- Ни одна российская семья не должна быть малоимущей, однако любые федеральные и региональные выплаты должны осуществляться под контролем и носить целевой характер, в этом и есть смысл помощи государства, - поясняет депутат Госдумы Алексей Журавлев. - Никто не против расширения сферы применения, например материнского капитала, но главное, чтобы он был потрачен на нужды детей. Это особенно важно, в связи с возможной перспективой увеличения отдельных “детских” выплат, например - семьям военнослужащих или тем, кто будет усыновителем.

Все ли выплаты на детей вы получили? 0 Всё, что было положено получили. Получили только некоторые, маткапиталом пока не воспользовались. Получили только, то что зачислил работодатель.

Авторы Максим Греков