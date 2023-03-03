Кому в 2023 году вернут налоги за лечение, фитнес и учёбу Кому уже сейчас стоит оформлять возврат на лечение и учёбу, а кому стоит дождаться вступления в силу нового закона. 2 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В Госдуму внесли законопроект об увеличении сумм возврата гражданам части уплаченных ими налогов (вычет) при оплате обучения детей, лечения, физкультурно-оздоровительных и прочих социальных услуг. Данная законодательная инициатива в точности соответствует тем тезисам, что ранее озвучил президент Путин в своем послании Федсобранию.

На сколько увеличат выплаты

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По действующему налоговому законодательству у вычета, с которого можно вернуть 13% налогов, есть годовой лимит: 50 тыс. рублей и 120 тыс. рублей, в зависимости от вида расходов. Вот эти суммы и планируют увеличить.

В соответствии с законопроектом лимит по вычету на обучение детей (до 24 лет) должен вырасти с нынешних 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, а лимит по прочим социальным вычетам должен подняться со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Депутаты Госдумы отмечают, что заявленные суммы не окончательные и в ряде случаев они могут быть выше.

— В текущей ситуации для граждан очень важна материальная поддержка государства, и поэтому увеличение сумм, которые россияне смогут вернуть из уплаченных налогов, — это логичный шаг, — поясняет член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Кроме того, депутат заметил, что обозначенный размер выплат — это не предел, так как по расходам на лечение закон позволяет получить возврат сверх указанных лимитов при условии, что была оказана высокотехнологичная или дорогостоящая медпомощь.

Действительно, согласно статье 219 Налогового кодекса при оплате медуслуг из перечня дорогостоящих никакой лимит для вычета не применяется и можно заявить всю сумму расходов за год. К дорогостоящим относят, например, лечение бесплодия, эндопротезирование, сложную ортодонтию, паллиативную помощь, связанную с поддержанием функций органов человека, и т.д. Полный перечень устанавливается специальным Постановлением Правительства.

Когда начнут действовать изменения

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Практически никто из опрошенных Лайфом парламентариев не сомневается, что заявленный законопроект будет принят, однако о конкретных сроках мнения депутатов разнятся.

Одни указывают, что было бы справедливым принять закон с оговоркой, согласно которой новые лимиты по возврату начали бы своё действие уже на расходы, понесённые гражданами в 2023 году (такая практика применялась при вступлении в силу закона , разрешающего заявлять вычет с расходов на любые лекарства).

Другие законотворцы считают, что повышенные лимиты должны коснуться только расходов, начиная с 2024 года (такой подход применялся, когда был принят закон , регламентирующий вычеты по расходам на спорт).

Стоит иметь ввиду, что и в том, и в другом случае претендовать на вычет смогут только те, кто работает по трудовому договору и отчисляет подоходный налог. Соответственно, индивидуальные предприниматели и самозанятые рассчитывать на социальные налоговые вычеты не смогут.

В Госдуме Лайфу пояснили, что внесенный законопроект, скорее всего, будет рассмотрен в весеннюю сессию, а вот применение его положений для расчётной базы даже в случае быстрого принятия, очевидно, следует ожидать не ранее осени текущего года или в начале следующего года. Так как возможный закон должен быть адаптирован к практике налоговых органов, а для этого потребуются дополнительные ведомственные регламенты.

Кто может оформить вычет сейчас, а кому лучше подождать

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Тем, кто претендует на социальные налоговые вычеты, надо учесть, что закон предусматривает возможность получать положенные суммы в течение нескольких лет, но только за конкретный год и не по всем видам вычетов. Поэтому получить максимальную сумму от государства возможно, только выбрав правильную очерёдность обращения. Если в один год есть право и на имущественный, и на социальный вычет, например, была приобретена недвижимость ( имущественный ) и оплачено дорогостоящее лечение ( социальный ), то в первую очередь лучше получать социальный.

— Невыплаченный остаток социального вычета перенести на следующий год не получится ( письмо ФНС № ЕД-4-3/13603@ . —Прим. Лайфа), а вот недоплату по имущественному вычету можно востребовать и в следующем году, а потом ещё и ещё. То есть, если соблюдать правильную очерёдность обращения к налоговикам, то получить от государства можно больше: вначале взять максимум по социальному вычету, а после, в течение нескольких лет — по имущественному, — поясняет адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

А налоговый юрист, член генерального совета "Деловой России" Александр Хаминский пояснил, что если граждане претендуют только на один социальный вычет, то в большинстве случаев им выгоднее получить его уже сейчас, не дожидаясь времени, когда повысят лимиты.

— Вопрос с вычетами для каждого россиянина индивидуальный, однако стоит отметить, что законопроект предусматривает изменение годового лимита по соцвычетам на 25%, а официальная инфляция за прошлый год составила 11,76%. То есть, если закон заработает только со следующего года, то часть возможной прибавки из-за текущей инфляции может быть потеряна. Поэтому, если заявляется только один соцвычет и сумма его лимита близка к возможному максимуму, имеет смысл получить её уже сейчас.

Фото © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов Приходилось ли вам обращаться за налоговым вычетом? 0 Да, после покупки недвижимости. Да, после оплаты дорогостоящего лечения. Нет, пока не обращался, хотя основания есть.

Авторы Максим Греков