В Совфеде объяснили, для чего был принят закон об электронных повестках
Сенатор Долгов: Закон об электронных повестках упростит жизнь гражданам
Закон об электронных повестках и реестре воинского учёта, принятый накануне Госдумой, упростит жизнь гражданам и наладит работу военкоматов. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.
"Принципиально важно то, что одобренный закон не отменяет ни одного положения действующих федеральных законов относительно системы воинского учёта и военной обязанности в нашей стране. Все они продолжают действовать, включая получение гражданами призывного возраста повесток в бумажном виде", — отметил сенатор.
По его словам, цифровизация системы воинского учёта уже давно была необходима, а опыт мобилизационных мероприятий осенью 2022 года позволил выявить проблемы в работе военкоматов. В частности, речь идёт об отсутствии актуальной базы данных и о трудностях получения повесток. Новый же закон, по словам Долгова, призван восполнить все пробелы путём создания единого реестра на цифровой государственной платформе. Таким образом, изменения сделают процесс постановки на воинский учёт, ведение и снятие с него более удобным и прозрачным.
"Этот реестр максимально облегчит работу по воинскому учёту и облегчит жизнь лицам призывного возраста. Потому что не нужно будет ходить очно каждый раз в военкомат, они не будут попадать в списки правонарушителей, как сейчас", — пояснил сенатор.
Особо Долгов отметил, что принятым законом создаётся также механизм обжалования действий комиссариатов. Это можно будет делать дистанционно в режиме онлайн, причём обращения граждан должны быть рассмотрены в течение не более пяти дней. Таким образом, оперативно будут устранены нарушения, которые возникают в связи с воинским учётом, и защищены конституционные права граждан, резюмировал сенатор.
Напомним, 11 апреля Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
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