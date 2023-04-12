В Совфеде объяснили, для чего был принят закон об электронных повестках

Закон об электронных повестках и реестре воинского учёта, принятый накануне Госдумой, упростит жизнь гражданам и наладит работу военкоматов. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

"Принципиально важно то, что одобренный закон не отменяет ни одного положения действующих федеральных законов относительно системы воинского учёта и военной обязанности в нашей стране. Все они продолжают действовать, включая получение гражданами призывного возраста повесток в бумажном виде", — отметил сенатор.

По его словам, цифровизация системы воинского учёта уже давно была необходима, а опыт мобилизационных мероприятий осенью 2022 года позволил выявить проблемы в работе военкоматов. В частности, речь идёт об отсутствии актуальной базы данных и о трудностях получения повесток. Новый же закон, по словам Долгова, призван восполнить все пробелы путём создания единого реестра на цифровой государственной платформе. Таким образом, изменения сделают процесс постановки на воинский учёт, ведение и снятие с него более удобным и прозрачным.

"Этот реестр максимально облегчит работу по воинскому учёту и облегчит жизнь лицам призывного возраста. Потому что не нужно будет ходить очно каждый раз в военкомат, они не будут попадать в списки правонарушителей, как сейчас", — пояснил сенатор.