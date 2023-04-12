Совфед одобрил закон о реестре воинского учёта и электронных повестках

Согласно закону, теперь электронные повестки будут дублировать обычные бумажные. При их получении граждане должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы РФ. Если военнообязанный не явится в указанные сроки, на него наложат ряд запретов: например, он не сможет взять кредит, зарегистрировать недвижимость и авто. Кроме того, в документе указано, что работодатели будут предоставлять сведения о военнообязанных через "Госуслуги". На этом же портале, кстати, можно будет обжаловать получение электронной повестки и подтвердить право на отсрочку.