Совфед одобрил закон о реестре воинского учёта и электронных повестках
Совет Федерации на заседании 12 апреля одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. "За" высказалось 163 сенатора, один проголосовал против. Накануне документ о совершенствовании воинского учёта приняла Госдума.
Согласно закону, теперь электронные повестки будут дублировать обычные бумажные. При их получении граждане должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы РФ. Если военнообязанный не явится в указанные сроки, на него наложат ряд запретов: например, он не сможет взять кредит, зарегистрировать недвижимость и авто. Кроме того, в документе указано, что работодатели будут предоставлять сведения о военнообязанных через "Госуслуги". На этом же портале, кстати, можно будет обжаловать получение электронной повестки и подтвердить право на отсрочку.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот закон не является признаком новой волны мобилизации, он нужен для того, чтобы система воинского учёта шла в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
ТАСС / Валерий Шарифулин